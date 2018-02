Esposas de Thiago Silva e Di María reclamam de técnico do PSG

O técnico Unai Emery, do Paris Saint-Germain, foi alvo de críticas por suas escolhas na derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, e não apenas por parte de torcedores e jornalistas. As esposas do zagueiro brasileiro Thiago Silva e do atacante argentino Ángel Di María também usaram as redes sociais para reclamar do treinador, que deixou os dois atletas no banco de reservas durante toda a partida no Santiago Bernabéu.

Isabelle Silva, esposa do brasileiro, viajou até Madri para acompanhar o jogo e não aceitou a saída do marido, que até então era o capitão do time. “Tática, tática? O que é tática? Aff…”, . – escreveu Isabelle no Instagram Stories, dando a entender que a justificativa para a saída de Thiago Silva foi tática.

Jorgelina Cardoso, a mulher de Di María, que fazia aniversário nesta quarta, foi ainda mais direta. “Seu esforço + seu trabalho extra + seus gols + suas assistências + seu melhor momento = banco. Mas quem não entende de futebol são as mulheres”, ironizou. Ela ainda postou uma foto do filho do casal dormindo. “Seu pai no banco, e você…”. Para a vaga de Di María, Emery escalou outro argentino, Giovani Lo Celso, que cometeu um pênalti e não teve boa atuação.