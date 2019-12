Esposa do goleiro Jean explica por que não prestou queixa à polícia

A esposa do goleiro Jean, do São Paulo, se pronunciou novamente após a notícia da soltura do jogador. Milena Bemfica usou o Instagram para dar sua versão dos fatos e explicar por que não prestou queixa, um dia após a prisão de seu marido em Orlando, na Flórida.

“Muito falam e julgam mas não sabem das coisas… Jean foi solto porque na verdade ele foi detido e não preso… Eu não dei queixa pelo simples fato de que se eu desse ele teria que pagar tudo aqui nos Estados Unidos e eu não quero um futuro desse para minhas filhas. Na hora certa irei me pronunciar, não mostro meu rosto porque estou irreconhecível. Só quero que entendam que além de mim e dele tem 2 crianças, nossas filhas inocentes envolvidas na história… que vieram realizar um sonho que infelizmente virou um pesadelo!”, escreveu Milena.

O boletim de prisão do jogador relata que Milena levou, ao todo, oito socos do atleta durante uma discussão no hotel e agiu em legítima defesa ao atacar Jean com uma prancha de cabelo. Milena chegou a postar nas redes sociais um pedido desesperado de socorro, que foi posteriormente deletado. Ainda segundo o boletim, foi o hotel onde eles estavam hospedados que ligou para a polícia.

Jean deixou a prisão sem pagamento de fiança e assinou um compromisso com a Justiça americana de não ter contato, direto ou indireto, com Milena. Ele foi autorizado a se comunicar com as duas filhas por meio de uma terceira pessoa, de acordo com a sentença da juíza Amy J. Carter.

A tendência agora é que Jean retorne ao Brasil, onde, segundo especialistas, pode ter de responder a processo por violência doméstica. “Jean já está com a soltura confirmada. Todos os argumentos da defesa foram aceitos pelo juiz, por isso não houve fiança. Nenhum valor. Ele sai ainda hoje, com expectativa até às 19h. Ainda estamos no aguardo dos documentos que oficializam isso”, confirmou a assessoria do jogador.