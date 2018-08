Esporte Interativo encerra canal de televisão

Criado em 2007, o Esporte Interativo deixará de existir nas grades de programação da televisão. O canal passará a ter apenas a estrutura web e transmitirá os torneios dos quais tem direitos, Campeonato Brasileiro e Liga dos Campeões, pelos canais Space e TNT, todos da Turner, também dona do Esporte Interativo.

A partir de 2014, o canal teve um crescimento, com a compra dos direitos exclusivos de transmissão na TV fechada da Liga dos Campeões. No ano seguinte, o Esporte Interativo foi adquirido pela Turner e entrou na disputa pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro das Séries A e B a partir de 2019 até 2024. Conseguiu negócios com 17 clubes, como Atlético-PR, Bahia, Internacional, Palmeiras e Santos. Os direitos da Liga dos Campeões vão até 2021 e terá uma parceria com o Facebook, que comprou os direitos de TV aberta e fará transmissões pela página do EI.

Em comunicado oficial, a empresa afirmou que os canais ficarão no ar por mais 40 dias e terão os conteúdos migrados para os canais de filme e séries, Space e TNT, como acontece nos EUA. As redes sociais e as plataformas digitais seguirão com os mesmos conteúdos, de acordo com a empresa. O Esporte Interativo Plus, que faz sua transmissão para assinantes via web, continuará existindo.

A Copa do Nordeste deixará de ser exibida pelos canais e seguirá apenas com o SBT, na TV aberta. Séries C e D, além da Copa Verde, não têm um destino definidos.