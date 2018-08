Espanhol de 23 anos se torna goleiro mais caro da história

O espanhol Kepa Arrizabalaga, de 23 anos, deixará o Athletic Bilbao para jogar no Chelsea após o clube inglês pagar a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (cerca de 345 milhões de reais), o maior valor já pago por um goleiro na história do futebol mundial, superando o pago pelo Liverpool ao brasileiro Alisson – 62 milhões de euros mais 10 milhões de euros por metas atingidas.

Antes das negociações desta última janela de transferências, o título de goleiro mais valioso do mundo era do veterano Gianluigi Buffon, que liderava o ranking desde 2001, quando a Juventus pagou 52 milhões de euros ao Parma. Ederson, contratado por 40 milhões de euros pelo Manchester City junto ao Benfica no ano passado, é mais um brasileiros entre os goleiros mais caros da história do futebol mundial.

O valor pago por Chelsea por Arrizabalaga é também o terceiro maior da atual janela de transferências, atrás dos 135 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain para exercer o direito de compra no contrato de Kylian Mbappé e dos 117 milhões de euros investidos pela Juventus para contar com Cristiano Ronaldo.

Confira o ranking dos dez goleiros mais caros da história:

1° – Kepa Arrizabalaga : 80 milhões de euros do Athletic Bilbao (Espanha) para o Chelsea (Inglaterra) em 2018

2° – Alisson: 62 milhões* de euros do Roma (Itália) para o Liverpool (Inglaterra) em 2018

3° – Buffon: 52 milhões de euros da Parma (Itália) para a Juventus (Itália) em 2001

4° – Ederson: 40 milhões de euros do Benfica (Portugal) para o Manchester City (Itália) em 2017

5° – Neuer: 30 milhões de euros do Schalke 04 (Alemanha) para o Bayern de Munique (Alemanha) em 2011

6° – Pickford: 28,5 milhões de euros do Sunderland (Inglaterra) para o Everton (Inglaterra) em 2017

7° – Toldo: 26,5 milhões de euros da Fiorentina (Itália) para a Inter de Milão (Itália) em 2001

8° – Leno: 25 milhões de euros do Bayer Leverkusen (Alemanha) para o Arsenal (Inglaterra) em 2018

8° – De Gea: 25 milhões de euros do Atlético de Madri (Espanha) para o Manchester United (Inglaterra) em 2011

10° – Meret: 22 milhões de euro da Udinese (Itália) para o Napoli (Itália) em 2018

*existem 10 milhões de euros a mais por metas atingidas