Espanhol: Barcelona perde para o Valencia e liderança fica ameaçada

Depois de sofrer no meio de semana para vencer um time da terceira divisão espanhola na Copa do Rei, o Barcelona foi derrotado neste sábado 25 pelo Valencia por 2 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O revés coloca em perigo a liderança do time catalão, uma vez que o Real Madrid, que tem os mesmos 43 pontos do Barça, joga amanhã contra o Valladolid.

O técnico Quique Setién, que substituiu Ernesto Valverde no comando do Barcelona, soma sua primeira derrota em apenas três jogos no comando do clube catalão. Ao assumir o Barça, Setién prometeu um jogo bonito de sua equipe, mas, até agora, não foi o que se viu em campo.

Apesar dos mais de 70% de posse de bola na partida do Barcelona, o Valencia se mostrou muito mais eficiente e agressivo em busca do gol. O primeiro gol da partida foi marcado contra por Jordi Alba nos primeiros minutos do segundo tempo, após um chute do uruguaio Maxi Goméz desviar no lateral do Barça e enganar o goleiro Ter Stegen.

Aos 32 da segunda etapa, Gómez brilhou mais uma vez, dessa vez, ele mesmo mexendo no placar para anotar o segundo gol do Valencia. Nos instantes finais, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista também marcou, mas a arbitragem anulou o lance, inclusive após revisão do VAR, em decisão confusa que deixou os dois times insatisfeitos.

Publicidade

Além do defensor, ex-jogador do Vitória, outro jogador que nasceu no Brasil e entrou em campo foi o atacante Rodrigo Moreno, que atuou por cerca de 30 minutos no segundo tempo. O filho do ex-lateral Adalberto é alvo, justamente, do Barcelona, para o restante da temporada.

No time de Setién, Arthur foi escalado como titular, teve atuação apagada e acabou sendo substituído no início da etapa complementar pelo meia chileno Arturo Vidal.

Com a vitória, o Valencia subiu para o quinto lugar na tabela, a um ponto do Sevilla (4º), que no domingo encara o Granada (11º). Mais cedo, o Espanyol empatou em 1 a 1 em casa com O Athletic Bilbao (7º) e saiu momentaneamente da lanterninha da Liga, mas segue na zona de perigo.

(com Agências AFP e EFE)