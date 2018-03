Espanha x Argentina e mais: como assistir a amistosos desta terça

Nesta terça-feira, dia da revanche da seleção brasileira contra a Alemanha, em Berlim, às 15h45 (de Brasília), com transmissão da TV Globo e do SporTV, haverá mais grandes confrontos das principais seleções que vão à Copa do Mundo na Rússia. De todas, apenas Portugal e Uruguai, por terem jogado ontem, não participam de nenhuma partida.

Às 16h (de Brasília), duas das mais tradicionais seleções do planeta se enfrentam em Londres, a Itália, que pela primeira vez, desde 1958, não garantiu vaga no mundial e a Inglaterra, que aposta em novos jogadores para surpreender, o jogo terá transmissão da ESPN. No mesmo horário, a ESPN Extra (internet) mostra a partida entre Nigéria e Sérvia, também em Londres, ambas seleções garantidas na Copa.

Espanha e Argentina jogam em Madri às 16h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil, o confronto coloca frente a frente duas seleções favoritas ao título mundial, os argentinos terão que superar o desfalque de Lionel Messi, do Barcelona, que está com dores na coxa. Fechando a terça, o SporTV transmite Peru x Islândia, às 21h (de Brasília), nos Estados Unidos.

Amistosos desta terça-feira:

Com transmissão para o Brasil:

Alemanha x Brasil – 15h45 (Globo e SporTV)

Itália x Inglaterra – 16h (ESPN)

Nigéria x Sérvia – 16h (ESPN Extra)

Espanha x Argentina – 16h30 (ESPN Brasil)

Peru x Islândia – 21h (SporTV)

Sem transmissão:

Suíça x Panamá – 14h00

Dinamarca x Chile – 15h00

Grécia x Egito – 15h00

Romênia x Suécia – 15h30

Bélgica x Arábia Saudita – 15h45

Polônia x Coréia do Sul – 15h45

Austrália x Colômbia – 16h00

México x Croácia – 23h00