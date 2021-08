Espanha vence Japão na prorrogação e encara o Brasil na final

A Espanha venceu o Japão por 1 a 0 nesta terça-feira, 3, pela semifinal do futebol masculino nos Jogos de Tóquio, no Estádio Saitama. Em partida marcada por equilíbrio estratégico, o gol decisivo foi marcado pelo atacante Marco Asensio, já nos minutos finais do segundo tempo da prorrogação. Com o resultado, a seleção espanhola avançou para a final e decidirá o ouro contra o Brasil no próximo sábado, 7, às 8h30, no Estádio Internacional de Yokohama. O Japão, por sua vez, disputará o terceiro lugar com o México na sexta, 6, às 8h, em Saitama.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Fazendo boa campanha e jogando em seu território, o Japão adotou postura estratégica contra a forte Espanha, que ainda não havia convencido nesta Olimpíada. O maior domínio da posse de bola, desde o início do jogo, foi espanhol.

No primeiro tempo, após o meio-campista Mikel Merino realizar bom trabalho de criação, o atacante Rafa Mir ainda desperdiçou grande chance. Porém, a etapa inicial terminou sem gols e com a seleção japonesa mantendo regularidade no desempenho defensivo nos Jogos.

O roteiro do segundo tempo foi parecido: bola com no pé dos espanhóis e defesa postada japonesa. A Espanha ainda teve um possível pênalti, mas que a arbitragem optou por não marcar após checagem com o árbitro de vídeo. No fim do tempo regulamentar, o time europeu ainda pressionou e finalizou, mas sem tirar o zero do placar.

Na prorrogação, a Espanha manteve com muitos passes e posicionada no campo ofensivo. O Japão, por outro lado, apostou em saídas rápidas e, assim, chegou a levar perigo ao gol espanhol. Mesmo com a forte marcação dos japoneses, aos 11 minutos do segundo tempo de prorrogação, o atacante Asensio recebeu no lado direito e acertou chute com a perna esquerda para desempatar o resultado.