Espanha vence Inglaterra de virada pela Liga das Nações

A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 neste sábado, no estádio Wembley, em Londres, na estreia das equipes na Liga das Nações. Os ingleses marcaram primeiro, mas ainda no primeiro tempo sofreram a virada em jogo válido pelo grupo 4 da primeira divisão do torneio.

Marcus Rashford marcou o primeiro do time inglês logo com 11 minutos de jogo, mas Saúl Ñíguez empatou para a Espanha no minuto seguinte. Aos 32, o atacante Rodrigo, filho do ex-lateral do Flamengo Adalberto, marcou de cabeça o gol da vitória.

No segundo tempo, aos nove minutos o lateral-esquerdo inglês Luke Shaw sofreu queda após choque com o lateral-direito espanhol Dani Carvajal e foi retirado do gramado imobilizado, em uma maca. Por causa do incidente, o árbitro holandês Danny Makkelie determinou nove minutos de acréscimos. Aos 52, o atacante Danny Welbeck marcou, mas teve gol anulado por ter cometendo falta no goleiro David de Gea, antes da conclusão da jogada.

Nesta terça-feira, a Espanha voltará a entrar em campo pela Liga das Nações e receberá a Croácia, vice-campeã mundial e que estreará no torneio, em Elche.

(com EFE)