Espanha proíbe patrocínio de apostas, um duro golpe nas finanças de LaLiga

O Campeonato Espanhol deve ter suas finanças duramente afetadas por uma medida do governo local. O Ministério do Consumo da Espanha apresentará nesta quinta-feira, 9, à Comissão Europeia um decreto que regulamenta a publicidade de sites e casas de apostas no país. De acordo com o novo texto, empresas do ramo estarão estritamente proibidas de anunciar em uniformes de futebol ou transmissões esportivas, o que representa um duro golpe para LaLiga e suas equipes.

O real decreto de comunicações comerciais das atividades de jogo foi apresentado pelo governo em fevereiro, destacando, segundo informações da agência EFE, a “preocupação pelo aumento da influência dos jogos de apostas na vida das gerações jovens como forma de ócio”. As normas são bastante rígidas: anúncios de apostas em rádio, TV e plataformas de vídeo só poderão ser realizados entre 1h e 5h da madrugada e devem advertir que menores de idade não serão admitidos; promoções de captação de clientes, como bônus de boas-vindas, estão proibidos; e por fim, não serão admitidos os patrocínios em camisas de equipes esportivas.

Segundo informações do diário Marca, a medida deve reduzir em 80 milhões de euros (equivalente a 480 milhões de reais na cotação atual) o investimento na indústria do futebol espanhol, que já vem sendo drasticamente afetado pela pandemia do coronavírus, sem a presença de torcedores nos estádios.

Dez equipes do país (Leganés, Valencia, Sevilla, Osasuna, Levante, Alavés, Granada e Mallorca, na primeira divisão Primera, e Sporting de Gijón e Girona, na segunda) têm casas de apostas como patrocinador principal. Além disso, entre as 42 equipes das duas principais divisões e LaLiga, apenas a Real Sociedad não tem nenhum acordo relacionado a apostas nas mangas da camisa, calção ou outras formas de publicidade.

Continua após a publicidade

O setor de apostas gera para a economia espanhola 1,9 bilhões de euros em impostos e ocupa 48 000 postos de trabalho. Ainda assim, malefícios da prática, sobretudo nas gerações jovens, são uma grande preocupação das autoridades e da sociedade espanhola. De qualquer forma, as novas medidas não devem entrar em vigor antes de novembro, o que autorizaria as equipes a manter seus patrocinadores ao menos na primeira parte da próxima temporada. Procurada pela reportagem, LaLiga disse que aguarda a posição do governo e não tem comentários a fazer no momento.

Mercado em alta no Brasil

Presentes nas principais ligas europeias, os sites apostas estão, aos poucos, dominando também o futebol brasileiro. O Brasileirão de 2019 terminou com 13 das 20 equipes estampando marcas do ramo em suas camisas. Na última quarta-feira, 8, o Corinthians engrossou a lista ao fechar parceria com a Galera Group, empresa sediada no Chipre e em Israel.

O mercado, no entanto, ainda vem sendo regulamentado. De acordo com o texto do decreto nº 9.215, os jogos de apostas são proibidos no Brasil desde 1946, com exceção aos jogos controlados pelo próprio governo, oferecidos pelas loterias estaduais e federais. No entanto, os sites de apostas cujos servidores estão sediados em outros países não se enquadram nesta norma. Atualmente, há cerca de 400 sites internacionais legalizados, livres de impostos, funcionando no Brasil.

Continua após a publicidade

O governo federal calculava um prejuízo de cerca de 6 bilhões de reais em impostos por ano e, em dezembro de 2018, o então presidente Michel Temer decidiu sancionar a Lei 13.756/2018, que autorizou o Ministério da Fazenda a criar regras para a exploração das chamadas apostas esportivas de quota fixa e a liberação de ações de comunicação, publicidade e marketing. Desde então, as marcas começaram a se espalharam pelas camisas dos clubes do país. Existe a expectativa de que mais avanços na regulamentação, como a possibilidade de as empresas constituírem pessoa jurídica no país, sejam votadas e aprovadas ainda em 2020.