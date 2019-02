Espanha perde para a Georgia antes de estreia na Eurocopa

A Georgia conseguiu um resultado histórico no Coliseu Afonso Pérez, do Getafe, em Madri. Na despedida espanhola antes da Eurocopa, vitória da Georgia por 1 x 0.

O gol da Georgia veio em um contra-ataque, em um dos únicos ataques da seleção no jogo, aos 40 da primeira etapa. Jighauri entrou pela direita e cruzou para Okriashvili, que sozinho empurrou para o fundo das redes.

A Georgia havia perdido da Romênia por 5 x 1 em seu último amistoso, enquanto a Espanha estava invicta no ano.

137ª no ranking da Fifa, a Georgia venceu pela segunda vez uma seleção campeã do mundo. Em 2006, o time havia vencido o Uruguai por 2 x 0 no dia 15 de novembro, com dois gols de Kobiashvili.