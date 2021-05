Espanha fecha lista para Euro sem Sérgio Ramos e atletas do Real

O zagueiro Sérgio Ramos, do Real Madrid, foi a principal ausência na lista de convocados pela Espanha nesta segunda-feira, 24, para a disputa da Eurocopa, que inicia no próximo dia 14. Além de Ramos, surpreendeu o fato do técnico Luis Enrique não ter chamado nenhum atleta do clube espanhol. A lista, curiosamente, foi fechada com 24 convocados, não 26, número máximo determinado pela Uefa.

Ramos disputou quatro Copas do Mundo, três Euros e é atleta com mais partidas pela seleção em toda a história. O treinador afirmou que o capitão da seleção, em recuperação de lesão na rótula do joelho esquerdo, ainda não possui condições físicas ideais para participar do torneio.

“Ele não pode competir, nem treinar. Liguei para ele ontem, foi difícil e duro [tomar essa decisão]. Ele ajuda muito a seleção e pode voltar a fazer isso no futuro, mas eu procuro o benefício do grupo e minha admiração por ele é muito grande”, explicou Luis Enrique.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!! 🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020. Continua após a publicidade 💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

Outra ausência sentida foi do lateral direito Carvajal. A novidade, em contrapartida, foi a convocação do zagueiro Aymeric Laporte, do Manchester City, que já atuou pela seleção francesa sub-21, mas optou por defender o país. “Se Carvajal e Sergio Ramos estivessem bem, eles teriam vindo. Não faço a lista em função disso [de atuar ou não no Real Madrid]”, afirmou o treinador.

A Espanha está no grupo E da Euro ao lado de Polônia, Eslováquia e Suécia. A estreia acontece no dia 14 de junho, contra a Suécia, em Sevilha.

Os convocados:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David de Gea (Manchester United) e Robert Sánchez (Brighton)

Defensores: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Eric García (Manchester City), César Azpilicueta (Chelsea), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United) e Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago Alcantara (Liverpool), Koke (Atlético de Madrid) e Fabián Ruiz (Napoli)

Atacantes: Dani Olmo (Red Bull Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Ferrán Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton) e Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)