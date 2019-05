Espanha: ex-jogador acusado de manipulação de resultados é liberado

Borja Fernández, ex-jogador do Valladolid, prestou depoimento nesta quinta-feira, 30, e foi liberado pelo juiz Ángel de Pedro, que investiga acusações de manipulações de resultados em partidas das duas primeiras divisões do Campeonato Espanhol. Fernández e mais 10 pessoas foram presos na última terça-feira, sob acusação de participação em uma quadrilha de manipulação de resultados de jogos de futebol. Entre os detidos estão alguns ex-atletas, como Raúl Bravo (ex-Real Madrid) e Carlos Aranda. Também foram detidos Agustín Lasaosa, presidente do Huesca, e Juan Carlos Galindo Lanuza, chefe do departamento médico do clube, rebaixado no último Campeonato Espanhol.

Segundo o advogado de Fernández, ele declarou inocência e negou a participação na suposta rede, que teria relação com apostas esportivas. O ex-jogador, durante o depoimento, insistiu reiteradamente que não aceitou qualquer tipo de relação com o suposto líder da rede, o ex-jogador Raúl Bravo.

Fernández se aposentou dos gramados no dia 17 de maio deste ano. Ele disputou a última temporada no Valladolid, time presidido pelo ex-jogador brasileiro Ronaldo Fenômeno. O volante de 38 anos é formado no Real Madrid, onde ficou até 2005, e tem passagens por vários clubes da Espanha.

Também foram liberados o presidente do Huesca, Agustín Lasaosa, que pagou fiança de 50.000 euros (cerca de 221.000 reais), e o chefe do departamento médico do clube, Juan Carlos Galindo. Ambos são acusados dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. Íñigo López, zagueiro do Deportivo La Coruña, Carlos Aranda, que já defendeu várias equipes da elite espanhola, e Raúl Bravo continuam detidos e ainda prestarão depoimento.

(Com EFE)