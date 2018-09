Espanha atropela vice-campeã mundial Croácia: 6 a 0

A seleção da Espanha não tomou conhecimento da vice-campeã mundial Croácia na tarde desta terça-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações. Jogando em Elche, a seleção da casa, agora dirigida pelo técnico Luis Enrique, golou a equipe liderada por Luka Modric por 6 a 0, com atuação de gala de outro jogador do Real Madrid, o atacante Marco Asensio, que participou de cinco gols.

Com o resultado, a Espanha disparou na liderança do Grupo 4 da Liga A, a primeira divisão do novo torneio criado pela Uefa, com seis pontos. Inglaterra e Croácia, com zero, jogaram apenas uma vez e se enfrentam no dia 12 de outubro, em Rijeka.

Os vice-campeões mundiais vinham de empate por 1 a 1 em amistoso com Portugal, na primeira partida após a Copa da Rússia. A equipe do técnico Zlatko Dalic mostrou sentir falta de nomes como o goleiro Subasic e o atacante Mandzukic, que se aposentaram da seleção, além de Lovren, Kramaric, Rebic e Strinic, ausências por problemas físicos.

Mesmo assim, a Croácia começou melhor nesta terça. Com marcação pressão, forçou erros da defesa adversária e quase abriu o placar aos quatro minutos, com Ivan Rakitic, que aproveitou erro de Busquets e finalizou rente à trave. Aos 15, Vrsaljko foi acionado pela direita e tocou para Santini, que perdeu grande chance de frente para De Gea.

Aos poucos, a Espanha encontrou espaços e marcou o primeiro, aos 23 minutos: Sergio Ramos virou para Carvajal, que dominou e cruzou com estilo. Saúl Ñíguez subiu alto e testou para a rede. A partir daí, começou o show de Asensio. Aos 32, o atacante do Real Madrid aproveitou erro na saída de bola da Croácia, ficou com a sobra e encheu o pé de fora da área para ampliar.

Dois minutos depois, Asensio arriscou chute de longe e desta vez contou com a sorte, já que a bola tocou no travessão, nas costas do goleiro Kalinic e entrou. Entregue, a Croácia não conseguiu mais ameaçar a meta da Espanha. Para piorar, viu o adversário manter o ímpeto no segundo tempo e transformar a vitória em goleada logo aos três minutos. Desta vez, Asensio deu assistência perfeita para Rodrigo, atacante brasileiro naturalizado espanhol, que disparou em condição legal e marcou o quarto.

Em dia memorável, Asensio ainda participaria dos últimos dois gols da Espanha. Aos 11 minutos, cobrou escanteio da esquerda na cabeça de Sergio Ramos, que finalizou firme para a rede. Aos 24, recebeu pela direita e deu toque preciso para Isco, que ficou em ótima condição para bater cruzado e selar o placar.