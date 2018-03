Espanha anula a Alemanha campeã do mundo em casa

Adversário do Brasil na próxima terça-feira, em Berlim, a Alemanha empatou com a Espanha por 1 a 1 em Düsseldorf, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Mesmo como visitante, o time espanhol teve mais posse de bola que o adversário (56% a 44%) e segurou a força ofensiva dos atuais campeões do mundo – os espanhóis levaram a Copa de 2010.

A Espanha marcou primeiro, com Rodrigo, aos seis minutos de jogo. O atacante recebeu passe de Iniesta na área e bateu na saída do goleiro Ter Stegen. O empate aconteceu com o atacante Müller, que recebeu passe de Khedira e bateu forte no canto direito do goleiro De Gea.

Na terça-feira, os alemães enfrentam o Brasil, enquanto os espanhóis jogam com a Argentina no novo estádio do Atlético, o Metropolitano, em Madri.