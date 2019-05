Escócia vence e seleção brasileira feminina acumula 9ª derrota consecutiva

A seleção brasileira de futebol feminino perdeu nesta segunda-feira, 8, para a Escócia, por 1 a 0, em Múrcia, na Espanha, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da França. A derrota ampliou a “seca” do Brasil, que não vence há nove partidas.

A equipe brasileira foi superior na maioria do tempo, criou diversas chances de gol, com direito a duas bolas na trave no primeiro. Em uma das poucas chegadas do time escocês, Kim Little abriu o placar aos 37 minutos. As brasileiras continuaram a pressão no segundo tempo, tiveram um gol anulado por impedimento, mas não conseguiram empatar a partida.

A má fase atinge a seleção brasileira, comandada pelo técnico Vadão, a dois meses da Copa do Mundo, que começa no dia 7 de junho, na França. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Austrália, Itália e Jamaica.