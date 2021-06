Eriksen passará por cirurgia para implantar desfibrilador cardíaco

O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, 29 anos, será submetido a cirurgia para a implantação de um aparelho para corrigir o problema cardíaco que o levou a um mal súbito, precisando ser ressuscitado dentro de campo na partida entre Dinamarca e Finlândia, no último sábado, 12. O jogador está internado no hospital Ringshospitalet, localizado no município de Glostrup, a oito quilômetros do centro de Copenhague, capital do país.

A informação é da Associação Dinamarquesa de Futebol (DBU, pela sigla original). De acordo com Morten Boesen, médico da seleção, Eriksen colocará um dispositivo, uma espécie de desfibrilador, que corrigirá potenciais distúrbios em seu coração.

“Após Christian ter sido submetido a diferentes exames no coração, foi decidido que ele deveria ter um ICD (sigla em inglês para cardioversor desfibrilador implantável, CDI). Esse dispositivo é necessário depois de um ataque cardíaco devido a distúrbios de ritmo cardíaco”, informou Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa.

“Christian aceitou a solução, e o plano foi confirmado por especialistas nacionais e internacionais que recomendam o mesmo tratamento”, completou.

O jogador da Inter de Milão desmaiou aos 42 minutos do primeiro tempo da partida, quando o placar estava zero a zero, após receber uma cobrança de lateral de um companheiro. A bola chegou a tocar o corpo do dinamarquês antes que ele caísse no chão desacordado.

Recentemente, em declarações dadas a seu agente, Martin Schoots, reproduzidas pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Eriksen disse que não desistirá de voltar a jogar, mas que deseja, primeiramente, entender os motivos pelo mal súbito.

De acordo com o mesmo jornal, a opção do camisa 10 dinamarquês de aceitar a operação deve inviabilizar a permanência na Inter, uma vez que leis italianas não permitem que um jogador atue profissionalmente após a realização dessa cirurgia.

Em 2019, o holandês Daley Blind, do Ajax, passou por um procedimento cirúrgico após ser diagnosticado com miocardite. Ele teve introduzido um marcapasso e seguiu jogando profissionalmente.