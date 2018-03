Entenda como liga alemã quer revolucionar publicidade no esporte

A Liga Alemã (DFL), que organiza a Bundesliga, anunciou na última terça-feira uma grande inovação do marketing esportivo nas transmissões de futebol: a criação de placas de publicidade virtuais, que serão usadas a partir da próxima temporada. Os espectadores alemães não notarão nenhuma diferença nas placas físicas, mas os estrangeiros verão no lugar publicidades de seus respetivos países. Por exemplo, em uma transmissão para o Brasil, haverá placas virtuais em português, de marcas brasileiras.

O sistema criado pela DFL, em parceria com as empresas alemãs Lagadère Sports e Supponor, permite que sensores colocados nas placas físicas emitam um sinal para as transmissões internacionais, sobrepondo as imagens das placas físicas por imagens virtuais.

América do Sul tem solução menos tecnológica

Em diversos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, países como Brasil e Argentina adotam outra alternativa para expor suas marcas: instalam câmeras de televisão em lados opostos do campo, sempre direcionadas às propagandas locais. Confira abaixo, imagens das transmissões de Argentina e Brasil no último clássico no Mineirão.

Transmissão argentina:

Transmissão brasileira: