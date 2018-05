Enquete: se Daniel Alves for cortado, quem deve ser seu substituto?

A confirmação do estiramento no joelho de Daniel Alves ligou o alerta na seleção brasileira nesta quarta-feira. Um dos líderes da seleção de Tite, o experiente lateral do Paris Saint-Germain será reavaliado em três semanas e corre risco de não disputar o a Copa do Mundo da Rússia. A tendência é que seja convocado no próximo dia 14 e seja avaliado pelos próprios médicos da CBF durante a preparação – as seleções têm até o dia 4 de junho para enviar sua “lista final” a Fifa.

No entanto, caso Daniel Alves não consiga se recuperar a tempo e seja cortado, Tite terá de optar por atletas com pouca experiência na equipe titular: os favoritos à vaga são Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City), Rafinha (Bayern de Munique) e Fabinho (Monaco). Quem é o mais indicado? Vote na enquete:

Todos os candidatos têm pontos fracos em suas candidaturas. Fagner, convocado com mais frequência, tem a confiança de Tite desde os tempos de Corinthians, mas atualmente se recupera de lesão na coxa e é quem tem menos experiência internacional. Rafinha, na Europa desde 2005, é o mais consagrado deles, mas teve apenas uma chance com Tite – que recentemente assistiu, in loco, ao jogo diante do Real Madrid, em que Rafinha falhou no gol da equipe espanhola.

Contra Danilo e Fabinho pesa o fato de ambos estarem jogando fora de posição nesta temporada: o primeiro foi reserva e atuou como lateral-esquerdo e até zagueiro no time de Guardiola; o segundo vem jogando no meio-campo do Monaco. Outra possibilidade, pouco provável, seria Tite deslocar Marquinhos para a lateral-direita (posição em que o zagueiro titular já atuou algumas vezes) e incluir Thiago Silva no time.