Enquete: Quem tem razão, Neymar ou a torcida do PSG?

Mais uma vez, Neymar está no centro de uma grande discussão na Europa. Ele marcou quatro gols na goleada por 8 a 0 sobe o Dijon, mas deixou o Parque dos Príncipes vaiado pela torcida do Paris Saint-Germain. Os fãs não gostaram de Neymar não ter cedido a cobrança de pênalti, quando o jogo estava 7 a 0, ao uruguaio Edinson Cavani, que está a um gol de ultrapassar Zlatan Ibrahimovic e se tornar o maior artilheiro da história do PSG. Cavani não brigou e ainda cumprimentou o brasileiro pelo gol. Neymar comemorou timidamente e deixou o campo rapidamente, sem cumprimentar os torcedores, contrariado com as vaias.

O técnico Unai Emery e o lateral Thomas Meunier defenderam o jogador mais caro de todos os tempos após a partida, dizendo que Neymar é o encarregado pelas cobranças e que Cavani fatalmente alcançará o recorde ao longo da temporada. Há quem considere, porém, que o brasileiro foi egoísta e, num gesto de nobreza, deveria ter cedido a bola ao companheiro uruguaio. Quem tem razão nesta discussão? Vote na enquete: