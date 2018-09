Enquete: qual clube tem mais chances de rebaixamento em 2018?

Após um ano sem rebaixamento de grandes clubes no Campeonato Brasileiro, 2018 pode reviver o trauma para algumas equipes. Botafogo, Corinthians, Fluminense, Santos e Vasco correm risco pelo desempenho neste ano, após 24 rodadas.

O Vasco, rebaixado em 2008, 2013 e 2015, tem 24 pontos e só não está na zona de rebaixamento por ter um saldo de gols melhor que o Sport. O time tem uma partida a menos, mas é na Vila Belmiro contra o Santos, time pelo qual foi derrotado por 3 a 0 no Rio de Janeiro semanas atrás. De acordo com o matemático Tristão García, do site Infobola, as chances de rebaixamento do Vasco estão em 51%.

O Botafogo, rebaixado em 2002 e 2014, tem 26 pontos e está a dois do primeiro clube na zona de descenso. As chances de rebaixamento estão em 26%. O Corinthians, que caiu em 2007, aparece com 8% de chances de queda após derrota em clássico para o Palmeiras, no último final de semana. O clube tem 30 pontos, a seis do Z4.

Santos e Fluminense correm riscos menores, mas estão no bolo. O time paulista, que nunca esteve na segunda divisão, tem 31 pontos e um jogo a menos. Uma derrota para o Vasco – na Vila Belmiro – pode colocar o time em perigo. As chances de queda hoje estão em 1%. O Fluminense, com dois rebaixamentos oficializados (Série B em 1997 e Série C em 1998), tem 31 pontos, mas está com 5% de chances de rebaixamento.

Palmeiras (2012), Vasco (2013), Botafogo (2014), Vasco (2015) e Internacional (2016) foram os grandes que caíram nesta década.