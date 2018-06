VEJA/PLACAR selecionou doze gols mais bonitos da primeira fase da Copa para votação. Escolha o melhor e vote após a descrição dos gols:

14/06 – Rússia 5 a 0 Arábia Saudita – Denis Cheryshev

Marcou o quarto gol da Rússia na partida, sem segundo. De biquinho, meio de rosca, colocou a bola no ângulo do gol saudita.

15/06 – Portugal 3 a 3 Espanha – Nacho Férnandez

A bola sobrou na entrada da área e o lateral bateu de primeira, com força e marcou um golaço, o terceiro da Espanha, que naquele momento vencia por 3 a 2.

15/06 – Portugal 3 a 3 Espanha – Cristiano Ronaldo

No fim da partida, cobrou uma falta com perfeição, no ângulo de De Gea que nada pôde fazer. Era o empate para Portugal.

17/06 – Brasil 1 a 1 Suíça – Philippe Coutinho

Foi o primeiro gol brasileiro na Copa. De fora da área, como gosta, Coutinho bateu com curva no ângulo do gol suíço.

18/06 – Bélgica 3 a 0 Panamá – Dries Mertens

No começo do segundo tempo, Mertens recebeu um passe por cima, deu um balão na bola e a fez entrar no canto alto do gol panamenho.

21/06 – Dinamarca 1 a 1 Austrália – Eriksen

Logo no começo da partida, os dinamarqueses fizeram linda tabela na entrada da área australiana e marcaram com belo chute de Eriksen.

21/06 – Croácia 3 a 0 Argentina – Rebic

Está certo que o goleiro Caballero cooperou, mas Rebic acertou um belíssimo chute no ângulo, com a bola no alto, em lance muito difícil. Foi o primeiro gol da partida.

23/06 – Bélgica 5 x 2 Tunísia – Hazard

Hazard já havia marcado de pênalti, mas no começo do segundo tempo marcou um golaço. Recebeu lindo lançamento de De Bruyne, invadiu a área, driblou os defensores e o goleiro, e completou para o gol. Foi o quarto gol belga.

23/06 – Alemanha 2 a 1 Suécia – Ola Toivonen

O gol sueco foi uma pintura. Após bola lançada na área, Toivonen deu um toquinho por baixo da bola, encobrindo o goleiro Neuer, que nada pôde fazer.

24/06 – Inglaterra 6 a 1 Panamá – Jesse Lingard

Lingard marcou o terceiro gol inglês com muita categoria. O jogador recebeu na entrada da área e, como Coutinho, bateu com curva, mas acertou o ângulo do goleiro Panamenho. Foi o terceiro gol inglês na partida

25/06 – Arábia Saudita 2 a 1 Egito – Mohamed Salah

O atacante do Liverpool recebeu em velocidade e na entrada da área, encobriu o goleiro saudita com um leve toque, abrindo o placar para o Egito, que acabou perdendo a partida.

25/06 – Portugal 1 x 1 Irã – Ricardo Quaresma

O meia acertou um chute com curva, a chamada rosca, que é sua característica, e marcou um golaço contra o Irã. A bola foi no ângulo.