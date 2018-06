Empresário diz que Santos vendeu Rodrygo ao Real Madrid por R$ 174 milhões

O empresário de Rodrygo, Nick Arcuri, diz que o Santos aceitou uma proposta do Real Madrid de 40 milhões de euros (cerca de 174 milhões) por 80% dos direitos econômicos pertencentes ao clube, que nega o negócio. Em entrevista ao canal Esporte Interativo, ele anunciou que o combinado era assinar o contrato na tarde desta terça-feira e encontrar a delegação no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense nesta quarta, às 19 horas (de Brasília), no Maracanã, mas ficou surpreso com o abandono do jogador ao CT do clube.

“A programação incluía negociação direta com o presidente. É uma surpresa isso (abandono do CT). Hoje ficou acordada a venda do Rodrygo para o Real Madrid, e ele está em casa aguardando a documentação para assinar e viajar para jogar amanhã”, disse o agente. Em reunião do Comitê de Gestão na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, o Santos havia decido vender o jogador apenas pela multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de 218 milhões reais).

Em nota, o clube paulista confirmou que o atacante não estará na partida desta quarta e reiterou seu desejo de permanecer negociando. “O Santos esclarece que a saída do atacante Rodrygo da delegação que enfrentará o Fluminense nessa 4ª feira não ocorreu por desejo do clube. As já públicas negociações para sua venda ao futebol europeu permanecem. O clube não cederá à pressões desproporcionais e, reitera, acredita na continuidade das negociações em andamento para que seu percentual de 80% seja respeitado”, diz a nota.

Nesta terça, o jogador foi convocado pela seleção sub-20 do Brasil, que treinará entre 25 de junho e 4 de julho na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, além de enfrentar o Atlético-MG em partida amistosa