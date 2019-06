Empresa dará desconto em passagens aéreas a cada gol do Brasil

Aqueles que buscavam um pretexto para acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa América nesta sexta-feira, 14, contra a Bolívia, no Estádio do Morumbi, eis um motivo financeiro: uma empresa aérea dará descontos durante o jogo do Brasil, e o tamanho das ofertas variará de acordo com o desempenho dos comandados de Tite.

Em época de Copa do Mundo, as empresas costumam fazer ações relacionadas ao torneio de futebol. Geralmente, os descontos estão atrelados ao bom desempenho no campeonato. Já houve ofertas envolvendo fabricantes de televisão, montadoras de automóveis e grandes varejistas, sempre prometendo alguma vantagem a quem comprasse seus produtos caso o Brasil levantasse a taça. Para a Copa América que começa nesta sexta, a GOL promete uma inovação: dará descontos em tempo real.

A promoção funcionará num sistema de pregão eletrônico, similar ao da bolsa de valores, e o desconto flutuará de acordo com seis critérios: gols, chutes a gol, cartões amarelos, cartões vermelhos, placar ao final do primeiro tempo e resultado final da partida. Um exemplo: caso o Brasil marque um gol, o desconto para passagens no Brasil aumentará. Quem não quiser arriscar e aguardar o resultado final do jogo pode emitir as passagens usando um voucher oferecido pela GOL em suas redes sociais a cada variação do índice.

Haverá uma transmissão ao vivo no Instagram do “pregão presencial”, que acontecerá no bar Salve Jorge, na Vila Madalena, em São Paulo. O evento contará com um telão que fará as vezes de painel da bolsa, mostrando o sobe e desce dos descontos. A empresa afirma que a promoção é válida para todos os destinos, com exceção de Jericoacoara e Fernando de Noronha.