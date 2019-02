Emocionado, Werley fala de saudade do primo morto em incêndio no Flamengo

O zagueiro Werley foi titular do Vasco na vitória de 3 a 0 contra o Resende pela semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Depois da partida, emocionado, o jogador fez uma declaração ao site do Vasco sobre o primo Pablo Henrique, de 14 anos, morto no incêndio que atingiu os alojamentos das categorias de base do Flamengo na sexta-feira 8.

“Fiquei três dias sem dormir, mas eu tinha que vir para o jogo hoje, né? Por tudo que aconteceu, pela minha família, pelo meu primo, pelo Vasco, que me deu todo suporte, pelo torcedor, que vem mandado mensagens nas redes sociais, e pela diretoria, comissão técnica e todos que trabalham no clube. Eu agradeço ao Vasco e agora vou descansar, porque domingo a gente vai fazer um grande jogo”, disse o zagueiro na quarta-feira 13.

Werley foi homenageado por torcedores do Vasco durante a partida. Para a imprensa, também depois da partida, falou da relação próximo que tinha com seu primo. “Eu tinha que entrar em campo. Esses três dias (antes de retornar aos treinos) foram os piores da minha vida. Eu precisava jogar. Futebol é uma das coisas mais importantes da minha vida. O Pablo me tinha como um espelho”, disse o zagueiro. “Eu era padrinho dele. Peguei ele no colo. Vão ficar as lembranças boas, o videogame, o uno. Agora é cuidar da família dele”, completou o vascaíno.

Ao passar pelo Resende, o Vasco classificou-se para a decisão da Taça Guanabara, que acontece no domingo 17, contra o vencedor da outra semifinal, entre Flamengo e Fluminense, que acontece nesta quinta-feira, 14, no estádio do Maracanã.