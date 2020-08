Embriagado, Arthur bate Ferrari na Catalunha

O meio-campista brasileiro Arthur Melo acumulou mais um problema na madrugada desta segunda-feira, 17. O jogador que recentemente trocou o Barcelona pela Juventus em uma controversa negociação, sofreu um leve acidente automobilístico na cidade catalã de Palafrugell, segundo informações do jornal Diari de Girona.

Arthur bateu sua Ferrari contra um farol, mas nenhum dos integrantes do veículo se machucou. Ainda segundo o jornal, o jogador realizou teste do bafômetro que detectou uma taxa de 0,55 mg/litro de álcool, superando o limite estabelecido em 0,50 mg/litro. Um processo foi aberto contra o atleta.

Arthur, de 24 anos, viveu uma última temporada desastrosa pelo Barcelona. Pouco aproveitado pelo técnico Quique Setién, o ex-jogador do Grêmio foi negociado com a Juventus, em negócio que envolvia a troca pelo bósnia Pjanic. Arthur não gostou da situação, atrasou o seu retorno das férias e pediu dispensa do clube catalão antes do início das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A indisciplina do jogador da seleção brasileira foi duramente criticada pela diretoria do Barcelona. Na semana passada, Arthur foi proibido de entrar no Camp Nou para assistir à partida diante do Napoli, pela Liga dos Campeões, pois não havia realizado o teste de coronavírus obrigatório. Na próxima semana, ele viaja a Turim em busca de redenção na Juventus.