Embalado, Messi busca primeiro gol em jogos oficiais diante do Brasil

Brasil e Argentina se enfrentaram há pouco menos de dois meses pela final da Copa América, no Maracanã. Na ocasião, a vitória dos visitantes por 1 a 0 deu ao craque Lionel Messi seu primeiro título pela seleção adulta. O camisa 10, porém, teve atuação apagada, não balançou as redes e assim manteve uma marca incômoda: jamais marcou no clássico sul-americano em jogos oficiais, em seis oportunidades. Neste domingo, 5, já sem o peso do jejum de 28 anos nas costas, ele terá uma nova oportunidade, na Neo Quimica Arena, em São Paulo, às 16h, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa de 2020.

Ao todo, Messi enfrentou o Brasil 12 vezes, venceu cinco, perdeu seis e empatou uma. O jogador marcou cinco vezes, no entanto, todas elas foram em amistosos. O primeiro tento aconteceu em 2010, após a Copa do Mundo, em uma vitória da Argentina por 1 a 0, no Catar. No seguinte encontro, dois anos depois, o craque brilhou com três gols em triunfo argentino por 4 a 3 nos Estados Unidos. Quatro encontros depois, já em 2019, Leo voltou a balançar as redes contra a seleção brasileira, na Arábia Saudita.

A única vez em que Messi comemorou uma vitória sobre o Brasil em competições oficiais foi no último embate, na decisão da Copa América. O jogador, que já havia perdido quatro finais com a seleção (da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha e das Copas América de 2007, para o Brasil, e de 2015 e 2016 para o Chile), foi as lágrimas na comemoração.

“Precisava me livrar do espinho de ser capaz de conseguir algo com a seleção. Estive muito perto por muitos anos. Sabia que em algum momento isso ia acontecer. Agradeço a Deus por me dar este momento contra o Brasil na final e em seu país. Acho que este momento estava guardado para mim”, discursou Messi sobre a façanha no Maracanã.

Na ocasião, ele evitou que companheiros puxassem um canto provocativo aos brasileiros no gramado do Maracanã, numa cena que viralizou e demonstrou seu respeito pelo país de seus amigos Neymar e Ronaldinho, entre outros – e de muitos de seus fãs.

Quando De Paul tenta puxar uma provocação para os brasileiros, Messi tem uma postura do tamanho do seu futebol!

Boas lembranças em Itaquera

Se contra o Brasil o retrospecto de Messi ainda é negativo, por outro lado, o craque pode se agarrar ao histórico positivo no palco da partida: a Neo Quimica Arena, antes conhecida como Arena Corinthians. Em três jogos disputados no local, Lionel sempre comemorou, desde a sua estreia, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, quando a Argentina eliminou a Suíça.

Na mesma competição, voltou à Itaquera nas semifinais e venceu, nos pênaltis, a Holanda. Meia década depois, pela disputa de terceiro lugar da Copa América de 2019, Leo foi expulso no início da partida, mas saiu com a medalha de bronze. Em nenhuma das ocasiões, porém, ele balançou as redes.

Todos os jogos de Messi contra o Brasil:

03/09/2006 – Brasil 3 x 0 – amistoso em Londres

15/07/2007 – Brasil 3 x 0 Argentina – final da Copa América, em Maracaibo

18/06/2008 – Brasil 0 x 0 Argentina – Eliminatórias, em Belo Horizonte

05/09/2009 – Argentina 1 x 3 Brasil – Eliminatórias, em Rosário

17/11/2010 – Brasil 0 x 1 Argentina – Amistoso, em Doha

09/06/2012 – Brasil 3 x 4 Argentina – Amistoso, em Nova Jersey

11/10/2014 – Brasil 2 x 0 Argentina – Superclássico das Américas, em Pequim

10/11/2016 – Brasil 3 x 0 Argentina – Eliminatórias, em Belo Horizonte

09/06/2017 – Brasil 0 x 1 Argentina – Amistoso em Melbourne

02/07/2019 – Brasil 2 x 0 Argentina – Semifinal da Copa América, em Belo Horizonte

15/11/2019 – Argentina 1 x 0 Brasil – Amistoso em Riad

10/07/2021 – Brasil 0 x 1 Argentina – final da Copa América, no Rio de Janeiro