Em recuperação no hospital, Pelé canta música do Santos

Pelé segue em recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e nesta quarta-feira, 20, se divertiu com visitas e cantando seu amor pelo Santos. Mais uma vez, foi sua filha, Kely Nascimento, quem postou as imagens de alegria do ex-jogador de 80 anos.

O Santos também compartilhou o vídeo no qual o maior ídolo de sua história aparece cantando os versos de “Leão do Mar”, o hino não oficial do Santos. O Rei do Futebol está internado desde o dia 30 de agosto em uma unidade semi-intensiva após uma cirurgia para extração de tumor no cólon direito detectado durante exames de rotina.

Como é bom ver o nosso Rei @Pele feliz (e cantando o Leão do Mar 😍) 📸 Kely Nascimento pic.twitter.com/AK5V3knMjs — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 22, 2021

Nos últimos dias, Pelé vem tranquilizando os fãs. “Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão”, diz Pelé, em postagem nas redes sociais.

Na terça-feira, 21, Pelé postou um vídeo no qual aparece pedalando em uma bicicleta ergométrica. “Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?”, escreveu.

No último sábado, 18, o ex-jogador foi fotografo pela filha Kely Nascimento fazendo fisioterapia no hospital. Na sexta, ele havia piorado um pouco e a própria filha fez um post esclarecendo que ele estava bem. Nos últimos anos, Pelé tem apresentado uma saúde mais fragilizada. De 2015 até hoje, foram sete hospitalizações. Em 2019, o ex-jogador foi submetido a uma operação para a remoção de um dos rins.