Em que patamar estava Neymar na idade de Vinícius Júnior?

O ótimo início de ano de Vinícius Júnior levantou novos debates sobre o grau de maturidade do jovem revelado pelo Flamengo e comprado ainda adolescente pelo Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, desde o ídolo Raúl González, que estreou aos 17 anos em 1994, não se via no Santiago Bernabéu tamanho impacto causado por um jogador tão jovem. No Brasil, as comparações têm se voltado ao principal jogador do país, Neymar – que já era visto como “joia” na Vila Belmiro desde criança. Mas em que patamar estava a revelação do Santos aos 18 anos, cinco meses e 29 dias, atual idade de Vinícius Júnior?

Vinícius, que custou 45 milhões de euros (mais de 190 milhões de reais), acumulou títulos e convocações para as seleções de base, mas nunca foi chamado por Tite. Estreou como profissional aos 16 anos e 10 meses (três meses antes de Neymar) e tem dois títulos como profissional – marcou um gol na final da pouco expressiva Taça Guanabara pelo Flamengo contra o Boavista e entrou bem na decisão do Mundial de Clubes pelo Real Madrid contra o Al-Ain, ambos em 2018. Ele marcou 20 gols (quatro pelo Real Madrid Castilla, dois pelo time principal e 14 pelo Flamengo) em 84 jogos na carreira, segundo o site FutDados.

Neymar tinha a mesma idade de Vinícius em 4 de outubro de 2010. Nesta época, era a grande estrela do Santos e já era visto como uma revelação de nível internacional. Havia acabado de vencer a Copa do Brasil diante do Vitória e já acumulava um título e um vice Estadual – sempre como protagonista.

Meses antes, em abril, foi capa da edição comemorativa de 40 anos de PLACAR, ao lado do rei Pelé, representando o passado e presente das glórias do futebol brasileiro, e rejeitou uma proposta milionária do Chelsea. Já tinha 42 gols como profissional, mais que o dobro de Vinícius, segundo dados do site O Gol.

Mas, apesar do clamor popular, o atacante não foi chamado por Dunga para a Copa do Mundo da África do Sul, assim como o colega Paulo Henrique Ganso, outra estrela jovem do país. Neymar estreou na seleção, sob o comando de Mano Menezes, com gol em amistoso diante dos Estados Unidos, em 10 de agosto de 2010, aos 18 anos, seis meses e cinco dias (uma semana de vida a mais do que Vinícius Júnior atualmente).

Hoje, perto de completar 27 anos, Neymar é uma estrela consolidada e jogador mais caro da história do futebol – o PSG pagou 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona. Ainda que com a imagem arranhada após a frustração na Copa da Rússia, é o capitão e camisa 10 da seleção brasileira, que disputará a Copa América em casa. Vinícius, se mantiver a boa fase, deve entrar no radar do técnico Tite – que já deu chances a outros jovens, como Richarlison e Malcom.

Os craques, aos 18 anos, 5 meses e 29 dias