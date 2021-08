Em Paris, Messi já saúda torcida, faz exames e será oficializado pelo PSG

Depois de 17 temporadas, 35 troféus conquistados, 778 jogos realizados e 672 gols marcados pelo Barcelona, Lionel Messi, oficialmente, vestirá outro azul-grená. O Paris Saint-Germain já publicou nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 10, um vídeo com pistas sobre o esperado acordo com o jogador eleito por seis vezes o melhor do mundo pela Fifa. Baseada em sombras, a postagem faz diversas referências ao camisa 10 com bandeiras da Argentina, Bolas de Ouro e a expressão final de “novo diamante”.

Aos 34 anos, o argentino realizará exames médicos e assinará um contrato por duas temporadas, com opção de renovação por mais um, estimado em 35 milhões de euros (215 milhões de reais).

Messi chegou a Paris às 10h34 (de Brasília). A primeira aparição pública ocorreu ao acenar para torcedores, ainda no aeroporto de La Bourget, usando uma camisa com o lema do PSG no peito: “isso é Paris”.

Antes mesmo disso, pessoas próximas ao jogador já haviam dado todos os indícios e confirmações possíveis do novo ciclo. A primeira partiu do próprio pai e agente, Jorge Messi, que afirmou a jornalistas presentes ao aeorporto de El Prat, de Barcelona, que as partes haviam chegado a um entendimento.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 EXCLU CANAL SUPPORTERS ! @CanalSupporters Lionel Messi est arrivé à l’hôpital American de Neuilly pour passer sa visite médicale !!! 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 #PSG #Messi #MessiPSG pic.twitter.com/hHQNlBqRq2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 10, 2021

Momentos antes, Kalifah Bon Hamad Al-Thani, membro da realeza do Catar e parente de Nasser Al-Khelaife, proprietário do clube francês, também disse pelas redes sociais que as bases estavam “100% acertadas” com o jogador. Neymar, pelo Instagram, publicou uma imagem dos tempos de Barcelona, onde atuaram juntos entre 2013 e 2017, dizendo: “back together” (juntos novamente, na tradução).

A esposa do jogador, Antonella Roccuzzo, ainda escreveu: “com tudo para uma nova aventura junto os cinco”, em referência ao casal e aos três filhos enquanto estavam no avião rumo a Paris.

Ao desembarcar em Le Bourget, no norte de Paris, foi recepcionado por centenas de torcedores que desde domingo passaram a ser presença constante no local, destinado somente a voos privados e executivos. A polícia precisou intervir com grande operação e a instalação de gradis para controlar um potencial tumulto.

Com a expectativa do anúncio oficial, uma outra parcela de torcedores se deslocou e passou a lotar, também, as imediações do Parque dos Príncipes esperando ver o argentino.

Nos bastidores, o clube já havia programado desde segunda, 9, o que nomeou como “Messi Day”, termo que batizou a parte final da operação envolvendo o jogador por seis vezes eleito o melhor do mundo pela Fifa e viralizou nas redes sociais. Messi, contudo, ainda preteriu viajar um dia depois de se despedir emocionado do Barcelona, no último domingo, 8.

Desde que a chegada se tornou iminente, centenas de torcedores franceses também passaram a ser figuras presentes em diversos locais da cidade. A motivação se deu pela publicação do L’Equipe, que indicava que a chegada poderia acontecer acontecer já entre domingo e segunda-feira.

Um avião com destino inicial de Barcelona chegou a pousar no local, causando grande confusão e a necessidade de apoio policial. Horas depois, em foto publicada por Antonella Roccuzzo, foi possível vê-los ainda em Barcelona ao lado do antigo companheiro, o uruguaio Luis Suárez, e de amigos particulares.

Internamente, o clube parisiense sempre manteve tom otimista. Preparou ao jogador uma espécie de entrada triunfal no Parque dos Príncipes e, principalmente, um encaixe salarial, com a ajuda de um escritório particular de advocacia, para que pudesse atender as exigências do Fair Play financeiro imposto pela Fifa já que contratou recentemente nomes de peso como o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, o lateral esquerdo marroquino Acharaf Hakimi e o meio-campista holandês Georgino Wiljnaldum.

Mesmo com tudo certo, torcedores do clube catalão ainda se animaram com a possibilidade de uma reviravolta depois de uma informação de que o presidente Joan Laporta teria enviado uma última proposta para convencer o argentino. A informação foi divulgada pelo site espanhol La Portería.

Com isso, barcelonistas inundaram as redes sociais com a hashtag MessiQuedate, que significaria a permanência do jogador. “Nenhuma torcida vai te amar como nós te amamos”, disse um dos perfis. “Nada a perder e tudo a ganhar”, publicou outro. Pela manhã, no entanto, funcionários do Barcelona tiraram cartazes que estavam enormes foto de Messi ao lado de Gerard Piqué e Antoine Griezmann.

O clube francês seguiu em tom enigmático, apesar de continuar dando mais indícios. Primeiro, confirmou entrevista coletiva para esta quarta-feira, às 10h local (6h de Brasília). Posteriormente, publicou outro vídeo curto nas redes sociais, com as seis bolas de ouro a frente da torre Eiffel, símbolo da cidade e do clube.

Diante da saída do maior ídolo da história do clube, associados do Barcelona entraram com uma queixa junto ao Tribunal Europeu de Apelação para impedir a contratação do PSG. O advogado Juan Blanco publicou nas redes sociais o documento dizendo que não há compatibilidade financeira para o anúncio.

En nombre de socios del FC Barcelona, mi bufete ha preparado una queja ante la Commission Europea y demandas de suspension provisional ante justicia civil y administrativa en Francia para impedir que el Paris-Saint Germain firme a Lionel Messi. pic.twitter.com/Gksj8qYYvu — Juan Branco ✊ (@anatolium) August 8, 2021

“É inconcebível que o Fair Play Financeiro sirva para agravar a evolução dos negócios no futebol, a instrumentalização do futebol por poderes soberanos e a distorção das competições”, explica em um trecho.

No PSG, Messi deverá usar a camisa 30, quase sempre utilizada por goleiros. Segundo o jornal espanhol Marca, o jogador não aceitou a cessão do número 10 por Neymar, antigo companheiro no Barcelona e seu amigo pessoal.