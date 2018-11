Em parceria com NFL, Tottenham e Chelsea lançam camisa de futebol americano

O Chelsea e o Tottenham irão lançar camisas inspiradas no futebol americano com objetivo de incentivar a prática da modalidade no país. A Nike, fornecedora de materiais esportivos das duas equipes londrinas, quer expandir o interesse mercadológico da NFL na Inglaterra.

O Tottenham disponibilizou, nesta sexta-feira, 16, os uniformes com o nome do atacante inglês Harry Kane e o número dez, no site de sua loja oficial, com preço fixo de 95 libras (cerca de 468 reais, na cotação atual). O Chelsea ainda não iniciou as vendas e nem divulgou o uniforme, mas o site Footy Headlines publicou imagens da camisa com o número dez, que pertence ao meia belga Eden Hazard.

A cidade de Londres tem uma forte ligação com a NFL e já recebeu diversos jogos das equipes americanas no estádio de Wembley, atualmente utilizado pelo Tottenham e pela seleção inglesa. A ligação foi um dos motivos para a Nike utilizar as duas tradicionais equipes da cidade para divulgar o futebol americano.