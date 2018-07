Em parceria com Adidas, São Paulo divulga novos uniformes para 2018

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira, em uma transmissão ao vivo no YouTube, seus novos uniformes para o restante da temporada. O time paulista agora tem a Adidas como fornecedora de materiais esportivos.

Após 20 anos, a empresa alemã retoma parceria com o São Paulo, que encerrou o vínculo com a americana Under Armour, com quem teve contrato nos últimos dois anos.

As principais mudanças na camisa 1 são o formato da gola, as listras tricolores e escudo do clube na altura do peito, além das três listras, símbolo da Adidas, nos ombros. A camisa número 2 tem golas em formato “V”, listras da empresa alemã na altura dos ombros e, assim como a número 1, mantém o estilo tradicional das camisas do São Paulo.