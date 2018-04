Em ‘live’, Cristiano diz amar Argentina e imita sotaque brasileiro

Ao lado de sua namorada Georgina Rodríguez e dos filhos, Cristiano Ronaldo alegrou os fãs com uma ‘live’ no Instagram, na qual falou bem da Argentina e imitou o sotaque brasileiro. Respondendo aos seguidores por cerca de sete minutos, o atacante do Real Madrid arriscou palavras em diversas línguas, incluindo francês e russo, e disse amar o país de origem de sua companheira.

“Argentina, Argentina! Minha namorada é da Argentina. Muitos não sabem disso, mas é meio argentina e meio espanhola. Então, eu amo a Argentina. Muitos acham que não, mas eu gosto muito”, disse o jogador, que há dez anos rivaliza com Lionel Messi nas premiações de melhor do mundo. Georgina é filha de pai argentino e mãe espanhola e nasceu no país sul-americano, mas ainda criança se mudou para a Espanha.

Ronaldo também brincou com os brasileiros que estavam acompanhando a ‘live’ com o apelido de “robozão”. “Brasil, Brasil! Tudo bem galera? Estamos juntos, parceiros. Robozão e Robozinho. Beleza mané, tudo nosso”, falou o jogador do Real Madrid, imitando um sotaque carioca.