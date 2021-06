Em jogo recheado de gols no segundo tempo, Holanda vence a Ucrânia

Depois de sete anos afastada de uma grande competição, já que ficou de fora da Eurocopa de 2016 e da Copa do Mundo de 2018, a Holanda voltou a brilhar. Neste domingo, 13, a seleção holandesa venceu a Ucrânia por 3 a 2, em jogo válido pela primeira rodada da competição entre seleções da Europa, pelo grupo C, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. Os gols do time vencedor foram de Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst e Denzel Dumfries, enquanto Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk descontaram para os ucranianos.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

As duas seleções voltam a entrar em campo nesta quinta-feira, 17, pela Eurocopa. Primeiro, a Ucrânia encara a Macedônia do Norte, às 10h (de Brasília). Já a Holanda enfrenta a Áustria, às 16h.

A Holanda abriu o placar já na segunda etapa, aos 6 minutos. Dumfries avançou pela direita e cruzou rasteiro. O goleiro Bushchan afastou a bola, mas Wijnaldum chegou batendo de pé esquerdo e mandou para o fundo da rede.

Pouco depois, aos 12 minutos, a seleção holandesa ampliou. Dumfries disputou uma bola na área, Weghorst ficou com a sobra e bateu rasteiro. Bushchan até tocou na bola, mas não evitou o gol.

Em menos de quatro minutos, a Ucrânia chegou ao empate. Aos 29 minutos, Yarmolenko bateu colocado de fora da área e mandou no ângulo de Stekelenburg, que se esticou e não alcançou. Já aos 32 minutos, Malinovskyi cobrou falta na área e Yaremchuk, sozinho, cabeceou para o fundo da rede.

Continua após a publicidade

A Holanda retomou a dianteira do placar aos 39 minutos. O zagueiro Aké cruzou pela esquerda e Dumfries, de cabeça, mandou para o gol. Dessa forma, os holandeses venceram por 3 a 2.

🤯 5 second-half goals in Amsterdam! 🇳🇱🆚🇺🇦 Netherlands vs Ukraine = _______ ⚽️⏰5⃣2⃣ Wijnaldum

⚽️⏰5⃣9⃣ Weghorst

⚽️⏰7⃣5⃣ Yarmolenko

⚽️⏰7⃣9⃣ Yaremchuk

⚽️⏰8⃣5⃣ Dumfries #EURO2020 pic.twitter.com/6FYZgpqlxu — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021