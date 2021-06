Em jogo morno, Espanha e Portugal empatam em 0 a 0

Duas das candidatas ao título da Eurocopa, Espanha e Portugal se enfrentaram nesta sexta-feira, 4, em amistoso no Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha, e, em jogo parado, empataram em 0 a 0. Os mandantes contaram com o apoio de 20.000 torcedores no jogo de preparação para o torneio continental.

Os rivais ibéricos haviam se encontrado na última quinta-feira, 3, pelas semifinais da Euro sub-21. Na ocasião, Portugal venceu por 1 a 0 com um gol no fim da partida. Por outro lado, entre as equipes principais, a partida não teve grandes emoções.

Como de costume, a “Fúria” dominou a posse de bola, mas não conseguiu penetrar da defesa lusitana. No segundo tempo, a partida foi mais movimentada, mas o placar se manteve inalterado.

Cristiano Ronaldo teve atuação apagada. Do lado espanhol, os finalistas da Liga dos Campeões Azpilicueta, Rodri e Eric Garcia foram relacionados. O atacante Álvaro Morata foi um dos poucos a se destacar e ganhar pontos com o técnico Luis Enrique.

Os dois times voltam a campo para últimos amistosos de preparação para a Eurocopa: na terça-feira, 8, a Espanha recebe a Lituânia; um dia depois, Portugal enfrenta Israel.

A Espanha está no grupo E da Eurocopa, ao lado de Eslováquia, Polônia e Suécia, enquanto a atual campeã está no chamado grupo da morte, o F, com França, Alemanha e Hungria.