Em maratona de festas no Rio, Neymar bebe cerveja; Medina, Toddynho

A recuperação da lesão no tornozelo que o tirou da Copa América não impede Neymar de curtir as férias no Brasil. O atacante do Paris Saint-Germain, que negocia seu retorno ao Barcelona, passou os últimos dias no Rio de Janeiro entre amigos, com direito a três festas em menos de 24 horas.

Primeiro, deu os parabéns a Vinicius Júnior, do Real Madrid, que completou 19 anos repleto de amigos famosos. Depois, seguiu para outo evento badalado, uma festa junina na casa da cantora Anitta. Nas duas ocasiões, evitou cliques indiscretos.

Mas não conseguiu escapar dos paparazzi durante a tarde, quando se reuniu com os “parças”, incluindo o surfista Gabriel Medina, e algumas mulheres, na piscina de um hotel na Barra da Tijuca. Nas imagens, Neymar aparece sem camisa e tomando cerveja. Já Medina, o atual campeão mundial de surfe, foi flagrado com um drink menos comum para a ocasião: um achocolatado de caixinha.