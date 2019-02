Em clima de Oscar, Corinthians provoca Palmeiras pelo ‘Vice’ de 2018

O Oscar 2019 motivou o Corinthians a elogiar os centroavantes Gustagol e Boselli, e, de quebra, provocar o rival Palmeiras. Em postagem, o clube elegeu “Vice” o melhor filme de 2018.

A escolha foi uma brincadeira em alusão ao segundo lugar do rival no Campeonato Paulista de 2018, vencido nos pênaltis pelo Corinthians. O filme Vice, do diretor Adam McKay, concorreu a oito estatuetas do Oscar e venceu na categoria de melhor maquiagem e penteado.

O melhor filme disparado de 2018 não precisa de montagem, nem de pôster: “Vice” foi demais, né!?#Oscars #VaiCorinthians pic.twitter.com/X97Pc2yhSx — Corinthians (@Corinthians) February 25, 2019

Ainda no clima cinematográfico, o artilheiro Gustagol, autor de oito tentos na temporada, foi transformado em “Pantera Negra”. Já Mauro Boselli, argentino que fez o seu primeiro gol pelo Alvinegro neste domingo, diante do Botafogo-SP, apareceu no cartaz de “Nasce uma estrela”.