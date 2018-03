Em clássico movimentado, Cruzeiro bate Atlético no Independência

No Estádio Independência, Atlético-MG e Cruzeiro fizeram uma partida digna do clássico mineiro na manhã deste domingo. Em jogo movimentado e repleto de emoções, válido pela nona rodada do Campeonato Mineiro, quem levou a melhor foi a equipe azul celeste, que foi superior e venceu por 1 a 0, mesmo jogando com um a menos desde os sete minutos do segundo tempo. O gol do jogo foi anotado pelo atacante Raniel.

O resultado é muito ruim para o Galo, que continua na quarta posição da tabela, com apenas 12 pontos ganhos. Quanto à Raposa, não pode-se dizer o mesmo. A equipe comandada por Mano Menezes é líder absoluta do estadual, com uma campanha invejável. São oito vitórias e um empate até o momento, somando 25 pontos, 11 a mais que o vice-líder América-MG, que ainda joga nesta rodada.

O Jogo – O Cruzeiro começou melhor a partida. Errando menos que o Atlético-MG, trocou passes com velocidade e por pouco não criou chance claras de gol. Porém, foi o time alvinegro que finalizou pela primeira vez. Aos 19 minutos, em cobrança de falta na intermediária, Otero resolveu arriscar direto. Enchendo o pé direito, o venezuelano colocou veneno na bola, que pegou um efeito e pingou na frente de Fábio. Com o pé, o goleiro fez a defesa de segurança e afastou o perigo.

Aos 23, a resposta cruzeirense. De costas para o gol, Raniel recebeu na entrada da área e girou para cima de Leonardo Silva. Na sequência, arriscou de fora, mas não pegou em cheio e facilitou a defesa de Victor.

O ritmo do jogo diminuiu, muito em função do forte calor em Belo Horizonte. E foi novamente em bola parada que o placar quase foi inaugurado, aos 36. Desta vez, em cobrança de falta frontal para a Raposa. Robinho bateu colocado, por cima da barreira, e viu a bola carimbar o travessão do Galo. Por questão de centímetros, não morreu no ângulo direito de Victor.

Após o intervalo, a partida continuou movimentada. Com um minuto de jogo, o Atlético-MG fez mais do que em todo o primeiro período. Pela esquerda, Fábio Santos tocou para Otero na entrada da área, que, de primeira, serviu Ricardo Oliveira. O camisa nove bateu forte e balançou a rede, mas do lado de fora.

Quem balançou a rede pelo lado de dentro, porém, foi o Cruzeiro. No lance seguinte, Rafinha dominou na entrada da área e deu um preciso passe entre os zagueiros, deixando Raniel cara a cara com Victor. O atacante manteve a calma e abriu o placar para o time celeste.

O Galo não se abateu e foi para cima de forma imediata. Victor deu um belo lançamento para Erik, que arrancou em direção ao gol, mas não conseguiu tirar de Fábio, que saiu do gol abafando o atacante e fazendo a defesa.

Aos sete minutos, em jogada de velocidade pela esquerda, Otero deixou Edílson para trás e tomou a rasteira do lateral. Já amarelado, o cruzeirense recebeu o segundo cartão e, consequentemente, o vermelho, sendo expulso de campo.

Com a inferioridade numérica, a Raposa não teve escolha a não ser se fechar em seu campo de defesa. A posse de bola passou a ser totalmente do domínio do Alvinegro, que passou a pressionar em busca do empate.

Aos 29, outro lance polêmico. Em disputa sem bola na entrada da área, o zagueiro Léo acabou acertando uma cotovelada na parte de trás da cabeça de Ricardo Oliveira. De costas para o lance, o árbitro Cleison Veloso Pereira não viu o lance e não marcou nada.

Mesmo com um a mais durante a maior parte do segundo tempo, o Galo não conseguiu penetrar no sistema defensivo cruzeirense. Na última oportunidade clara do jogo, Otero cobrou escanteio pela direito e Leonardo Silva venceu a disputa pelo alto. O zagueiro testou firme, mas a bola explodiu no travessão de Fábio.

FICHA TÉCNICA: ATLÉTICO-MG 0 x 1 CRUZEIRO

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 04 de março de 2018, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Cleison Veloso Pereira

Auxiliares: Felipe Alan Costa e Marcyano da Silva

Gol: Raniel, aos 2 minutos do segundo tempo

Cartões Amarelos: Raniel, Edílson, Fábio, Egídio e Arrascaeta (Cruzeiro); Erik, Otero e Leonardo Silva (Atlético-MG)

Cartões Vermelhos: Edílson (Cruzeiro)

ATLÉTICO-MG: Victor; Patric (Luan), Leo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Otero e Erik (Tomás Andrade); Roger Guedes (Cazares) e Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi

CRUZEIRO: Fábio; Edilson, Murilo, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho (Mancuello) e Thiago Neves (Arrascaeta); Rafinha e Raniel (Lucas Romero). Técnico: Mano Menezes

