Se o futebol explica o mundo, a seleção da Suíça, adversária do Brasil na estreia da Copa, no dia 17, em Rostov, é uma aula magna. Dos 23 jogadores listados para o torneio da Rússia, quinze são estrangeiros ou filhos de imigrantes. Nesse quesito de times multinacionais, a Suíça perde apenas para o Marrocos e para a França entre os 32 países classificados. Na outra única vez em que disputaram uma partida contra brasileiros em um Mundial (placar de 2 a 2, em 1950, no Estádio do Pacaembu, zebra), os suíços foram a campo com Stuber, Tamini, Lusenti e Neury; Quinche, Eggimann, Fatton, Friedlander e Bader; Bickel e Bocquet. Não é preciso conhecimento onomástico ou geográfico para perceber a origem dos sobrenomes — todos de raiz francesa, italiana ou alemã. No escrete helvético de 2018, há jogadores como os africanos Djourou e Embolo, o chileno Rodríguez, além do trio Shaqiri, Xhaka e Seferovic, da região dos Bálcãs. Não é um ineditismo. Antes mesmo da globalização intensa de hoje, o multiculturalismo grassava no esporte — já na primeira Copa, em 1930, havia craques naturalizados. Agora, contudo, o fenômeno ganhou escala e, do entrelaçamento de civilizações, deu-se um resultado natural: em todas as equipes europeias e africanas há gente de fora.

Assine agora o site para ler na íntegra esta reportagem e tenha acesso a todas as edições de VEJA: Ou adquira a edição desta semana para iOS e Android.

Aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.