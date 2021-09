Em busca de retomar o topo, Brasil estreia na Copa do Mundo de futsal

A seleção brasileira de futsal estreia nesta segunda-feira, 13, às 14h, na Copa do Mundo da categoria. A competição disputada na Lituânia representa a chance do Brasil, maior vencedor do torneio, voltar ao topo da modalidade. No último Mundial, vencido pela Argentina, o time decepcionou e foi eliminado ainda nas oitavas de final pelo Irã. Pela primeira vez em cinco edições, desde 1996, o time não terá o craque Falcão, aposentado desde 2018.

O Brasil venceu cinco vezes das oito edições do campeonato inaugurado em 1989, com apenas três derrotas em 60 jogos. No entanto, o futebol de salão mundial evoluiu e, atualmente, a disputa é mais equilibrada, o que não condiciona a seleção brasileira a um amplo favoritismo. É, porém, um dos candidatos.

O Brasil integra o grupo D, com Panamá, República Tcheca e Vietnã. A classificação para as oitavas de final é praticamente tratada como obrigação, pois os quatro melhores terceiros (de seis) colocados avançam de fase. Pela primeira vez , a seleção usará na competição o escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que assumiu a gestão da modalidade, enquanto a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) ficará responsável pela organização de campeonatos, como a Liga Futsal.

O treinador da seleção Marquinhos Xavier é o responsável pelo processo de renovação desde o fracasso no último mundial e confia no elenco para voltar a vencer: “Temos uma equipe extremamente capacitada para buscar esse título. Nós estamos indo com esse desejo de trazer esse título para o Brasil. Mas sempre respeitando o crescimento dos outros países, temos fortes concorrentes. A nossa missão é nos concentrarmos naquilo que temos que fazer, na nossa capacidade de desenvolver um grande futsal e trazer, mais uma vez, essa importante conquista”.

Entre os principais destaques do time estão o fixo Rodrigo, capitão da equipe, o ala Leandro Lino, ambos do Sorocaba, e o pivô Ferrão, do Barcelona, eleito em 2021, pela segunda vez, o melhor jogador do mundo pelo site italiano Futsal Planet, referência da modalidade.

A disputa ganhou ares de rivalidade pelo fato de a Argentina ser a atual campeã. Assim, a situação pode pressionar o grupo brasileiro, que ainda domina o esporte em competições sul-americanas, mas viu a arquirrival conquistar o mundo em 2016. Todas as partidas da seleção brasileira de futsal na Copa do Mundo serão transmitidas pela Globo e pelo SporTV.

Luz, câmera, ação! Começam hoje as emoções da #FutsalWC para a Seleção Brasileira! É dia de Brasil em quadra. Pra cima deles, Brasil! Foto: Daniel Guimarães/CBF pic.twitter.com/Kb0FZamAaq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 13, 2021