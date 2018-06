Um dos principais personagens da vitória da Argentina sobre a Nigéria por 2 a 1 nesta terça-feira, em São Petersburgo, por suas reações e por ter passado mal durante a partida, Diego Maradona mandou uma mensagem de áudio para a namorada, Rocío Oliva, garantindo estar bem de saúde.

“Não sei de onde tiraram que eu estava com um problema cardíaco, que tiveram que me dar uma injeção de adrenalina. Isso tudo me parece muito louco, muito estúpido”, disse ‘El Pibe’ à namorada, em mensagem repassada por pessoas ligadas ao ex-jogador à imprensa argentina.

Maradona atraiu os holofotes em diversos momentos, entre eles ao comemorar os dois gols da ‘Albiceleste’, ao cochilar durante o jogo, ao fazer gestos obscenos a alguns torcedores e ao precisar ser carregado.

“Conversei com um pessoal que estava ali protestando contra Tapia. Eu lhes disse que, primeiramente, eu não me vendo. Segundo, se aceitei falar com eles é porque os conheço. E depois voltamos ao mesmo lugar em que estávamos sentados”, relatou, mencionando o presidente da Associação do Futebol Argentino, Carlos Tapia.

Sobre o momento em que não se sentiu bem, o ídolo argentino explicou que foi atendido durante o intervalo devido a uma queda de pressão. “No intervalo do jogo, senti muita dor na nuca e fiquei descompensado. Um médico me examinou e me recomendou que voltasse para casa antes do segundo tempo, mas eu quis ficar porque estávamos com tudo em jogo. Como poderia ir embora?”, argumentou.

Maradona já havia mandado via Instagram uma mensagem para tranquilizar os fãs e negar que tenha sofrido algo mais grave. À namorada, ele também deixou claro que não bebeu nem entrou em alguma confusão. “São 3h da manhã e estamos chegando a Moscou novamente. E sem nenhum problema, sem álcool e nenhuma história mais relevante”, disse.