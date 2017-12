Em ‘amigo secreto’, Messi tira Neymar mas esconde presente

Em clima de fim de ano, o atacante brasileiro Neymar, do PSG, promoveu um amigo secreto organizado pelo Instituto Neymar Jr e que foi transmitido pelo SBT na terça-feira. A brincadeira reuniu os grandes amigos do brasileiro no futebol e, em uma “coincidência”, ele acabou sendo presentado pelo argentino Lionel Messi, seu ex-companheiro de Barcelona. Mas ao contrário dos demais jogadores, não se sabe qual foi o presente do brasileiro.

Veja como foi o momento em que Messi entregou o presente misterioso para Neymar

O zagueiro espanhol Piqué era o amigo secreto do uruguaio Luis Suárez, seu colega no Barcelona, a quem presenteou com um panetone. “Meu amigo é sul-americano, gordo e faz muitos gols”, brincou. O atacante respondeu a brincadeira, dizendo que Piqué “aprendeu com ele”. Ao descrever o seu amigo, Suárez disse que o jogador era um “irmão pequeno” para ele. Foi quando a câmera mostrou o meia brasileiro Philippe Coutinho, com quem ele jogou no Liverpool. Ele foi presenteado com uma bebida.

Coutinho fez na sequência a descrição de seu sorteado, dizendo que ele tinha “faro de gol e títulos nos clubes que passou”. Era Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, que ganhou de presente um drone.

Cada jogador que participou da brincadeira enviou de presente uma camisa autografada para seus amigos secretos do Instituo Neymar Jr.

Vitória no Francês

Pelo Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain de Neymar mais uma vez brilhou e venceu a última partida de 2017, ao bater o Caen por 3 a 1, no estádio Parque dos Príncipes. O brasileiro não marcou, mas teve uma ótima atuação, dando o passe para Berchiche marcar o terceiro gol. O uruguaio Cavani e o francês Mbappé assinalaram os outros gols do PSG, que lidera com folga a liga francesa, com 50 pontos, nove a mais do que o vice-líder Monaco.