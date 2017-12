Em 4 meses de Barça, Paulinho já iguala marca do Tottenham

Paulinho varreu a desconfiança inicial e vem se destacando em seus primeiros meses pelo Barcelona, com seis gols marcados em 16 partidas. Muito elogiado pela imprensa local, o meio-campista já igualou, em menos de quatro meses, a marca que atingiu durante sua frustrada passagem pelo Tottenham.

Nas duas temporadas em que defendeu o clube de Londres (2013/14 e 2014/15), o brasileiro precisou de 45 jogos para marcar os mesmos seis gols que já anotou pela equipe catalã. Ele estreou no fim de agosto e é hoje o meio-campista com o maior número de gols neste Campeonato Espanhol e está à frente até de Cristiano Ronaldo na artilharia (o português fez quatro gols na liga).

Autor de dois gols na goleada diante do Real Sociedad, na última rodada do Campeonato Espanhol, Paulinho ainda não é um titular absoluto no time, mas pode ser um dos trunfos de Ernesto Valverde para o clássico contra o Real Madrid no próximo final de semana, no Santiago Bernabéu.