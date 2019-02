Passar tanto tempo sem conquistar um título importante incomoda não só o torcedor do São Paulo. O volante Willian Farias, titular nas duas últimas partidas da equipe – empate contra o Talleres-ARG que resultou na eliminação na Copa Libertadores e derrota no clássico para o Corinthians -, foi contratado este ano do Vitória, mas já sente o peso do jejum.

“O que eu sinto… Estou há 40 dias no clube e parece que estou há 11 anos. Então, há 40 dias sinto essa pressão de 11 anos”, disse o jogador, na zona mista da Arena Corinthians, no último domingo. “Mas temos de levantar a cabeça, como homens, olhar no olho de cada um. A gente sabe que está devendo resultados bons ao nosso torcedor. Agora, entrega, luta e doação, não estão faltando”, completou.

Desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana, o São Paulo nunca mais chegou sequer a uma final, exceção à Recopa de 2013, disputada em apenas uma fase, com os ganhadores da Sul-Americana e da Libertadores. Os onze anos citados por Willian Farias referem-se ao último título do Brasileirão da equipe, conquistado em 2008. Desde então, o clube conquistou apenas o torneio sul-americano em competições oficiais.

Neste domingo, 17, o São Paulo foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, na arena corintiana, onde o clube nunca venceu em dez partidas realizadas (sete derrotas e três empates). O técnico interino, Vagner Mancini, falou sobre o quanto o lado psicológico tem abalado o clube. “O atleta não rende o máximo se tiver problema mental e o São Paulo está com autoestima baixa em campo”, afirmou após o jogo de domingo.

Questionado sobre o assunto, Farias disse: “Entusiasmo a gente precisa ter por vestir essa camisa. Agora, que a gente precisa recuperar a confiança, eu acredito nisso também. E isso é trabalhando”.

De folga nesta segunda, o time só volta a campo no próximo domingo, 24, diante do Red Bull Brasil, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.