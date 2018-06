SOCHI – Após a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, em 2014, o parque construído no balneário russo para receber o evento sofreu importantes modificações. Além do Estádio Fisht, cujo uso já estava planejado para a Copa do Mundo quatro anos mais tarde, as instalações foram circundadas por uma pista de corrida, palco de uma etapa do campeonato mundial de Fórmula 1. Fora isso, os ginásios e prédios tiveram destinações variadas, algumas até radicalmente distintas de sua finalidade inicial.

Ao número 1 e 2 da rua Mezhdunarodnaya, uma travessa da Avenida Olímpica, hoje fica um restaurante chamado La Punto. De acordo com sua descrição oficial, sua cozinha mistura influências europeias, italianas e caucasianas. O gastropub tem dois ambientes, um terraço de verão e um salão de jantar climatizado. Os dois são ligados por um corredor que, em uma situação ordinária seria apenas um caminho de serviço, mas não no caso do La Punto. Afinal, o estabelecimento, inaugurado em 2016, ocupa exatamente o mesmo local onde foi conduzida a maior farsa da história do esporte: um sistema organizado de manipulação de amostras de urina, com anuência do governo russo, visando livrar a cara dos atletas que disputaram os Jogos OIímpicos de Inverno, realizado há quatro anos aqui mesmo em Sochi.

Quem assistiu ao documentário Icarus, disponível na Netflix (assista ao trailer abaixo), entende a gravidade do episódio e a desfaçatez como tudo ocorreu: incentivado pelo Estado, os organizadores da Olimpíada em 2014 criaram um método para acobertar os trapaceiros russos. O método incluía agentes da FSB, o órgão sucessor da KGB, o serviço secreto soviético do qual o presidente Vladimir Putin fez parte no período comunista. Eles transitavam livremente pelo laboratório onde as amostras de sangue e urina dos atletas eram armazenadas. Na sucursal do laboratório, instalada em Sochi durante os Jogos de Inverno, havia membros da FSB disfarçados de cientistas.

A tal sucursal ficava justamente no edifício onde hoje fica o La Punto. No corredor de serviço do restaurante provavelmente ficava instalada uma das salas onde centenas de amostras de urina foram violadas e trocadas por outras, livre de substâncias dopantes, por um pequeno buraco na parede entre uma sala e outra. Antes da revelação do esquema, a Rússia havia saído dos Jogos de Inverno como a primeira colocada do quadro de medalhas – foram 33 ao todo, sendo 13 douradas. Após a investigação conduzida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela Agência Mundial Antidoping (Wada), 13 medalhas (quatro delas de ouro) foram retiradas dos atletas do país da Copa.

Embora o assunto doping não seja algo que os russos gostem de admitir – para muitos, o esquema trata-se de uma grande intriga dos americanos –, a vergonha internacional pela qual a (turbinada) potência esportiva passou nos últimos anos já é tratada até como piada. Os garçons do estabelecimento, todos vestidos com uniforme completo (camisa, calção e meião) das seleções que disputam o Mundial de futebol, evitam tocar no assunto. Mas para o La Punto, instalado no palco de toda trapaça, o assunto já virou conversa de bar, literalmente.

A carta de coquetéis do restaurante oferece bebidas com nomes que fazem alusão ao episódio. VEJA provou o Meldonium, cuja base alcoólica é o absinto. Para quem não sabe, Meldonium é o nome do remédio proibido para atletas e que provocou a suspensão da tenista russa Maria Sharapova (que, aliás, é natural de Sochi e possui uma academia de tênis que leva seu nome a poucos metros dali). A base de mildronato, uma droga originalmente recomendada para pessoas que sofrem de doenças degenerativas ou isquemia do coração, seus efeitos em atletas podem ser a melhora da capacidade de produzir energia, o incremento da capacidade de recuperação após o exercício e auxílio na chamada memória motora, que é a capacidade de nossos músculos “aprenderem” a repetir determinados movimentos.

Além do Meldonium, o La Punto oferece outra bebida com nome alusivo ao escândalo de doping russo. O Amostra B leva tequila, sambuca (um licor de anis) e molho de pimenta. No sistema antidoping, o atleta selecionado para o exame colhe urina ou sangue. Esse material é dividido dois frascos, geralmente rotulados como amostras A e B. O primeiro material a ser analisado é a Amostra A. Caso seja detectada qualquer traço de substância ilegal, usa-se a Amostra B para tirar-se a prova. No sistema organizado de doping russo, ambos os frascos eram violados e seu conteúdo substituido por outro, livres de qualquer agente dopante.

A Rússia sofreu duras sanções após a revelação do esquema: seu principal laboratório de análises clínicas foi descredenciado pela Wada. O comitê olímpico do país foi suspenso pelo COI e seus atletas tiveram que disputar os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, sob bandeira neutra. No Brasil estamos acostumados com escândalos virarem pizza. Por aqui, os russos estão transformando assuntos vergonhosos em cachaça.