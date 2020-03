Eliminatórias: Tite convoca seleção brasileira com três do Flamengo

A caminhada da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo do Catar começou nesta sexta-feira 6 com a convocação para os primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, contra contra Bolívia, em 27 de março, no Recife, e Peru, em Lima, dia 31. O técnico Tite optou por levar três jogadores do Flamengo: Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

O treinador promoveu a estreia do meio-campista Bruno Guimarães, destaque do Lyon. “Fizemos um acompanhamento na seleção sub-23 e no Lyon, isso vai consolidando, fortalecendo. Aconteceu o mesmo com o Felipe (zagueiro do Atlético de Madri), acompanhamos dois jogos emblemáticos contra o Liverpool e o Valência”, destacou o técnico.

Um desfalque importante para as primeiras rodadas será o goleiro Alisson, que se contundiu jogando pelo Liverpool. O titular deve ser Éderson, do Manchester City, com Weverton, do Palmeiras, e o jovem Ivan, da Ponte Preta, como opções.

Tite convocou 24 jogadores, pois Gabriel Jesus, do Manchester City, está suspenso para a primeira partida contra a Bolívia devido à expulsão na final da última Copa América. Ele estará à disposição para o jogo em Lima.

Antes da convocação, o coordenador de seleções, Juninho Paulista, revelou que os médicos da seleção estão tomando todos os cuidados em relação à epidemia do coronavírus.

A lista de convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) e Ivan (Ponte Preta)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madri) e Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madri)

Meio-campistas: Arthur (Barcelona), Bruno Guimarãees (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique)

Atacantes: Bruno Henrique (Flamengo), Everton (Grêmio), Gabriel Barbosa (Flamengo), Richarlison (Everton), Neymar (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City)