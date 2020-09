Eliminatórias: Tite convoca Matheus Cunha após corte de Gabriel Jesus

O atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin, da Alemanha, foi convocado nesta sexta-feira, 25, pelo técnico Tite para integrar a seleção brasileira nas duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Ele substitui Gabriel Jesus, do Manchester City, que foi cortado por lesão.

Matheus Cunha fará sua estreia na seleção adulta. O jogador de 21 anos tem longa trajetória nas categorias de base da seleção e foi artilheiro do Pré-Olímpico que classificou o Brasil para os jogos de Tóquio, com cinco gols em sete partidas. Em todo o ciclo olímpico, nos 16 jogos disputados pela seleção Sub-23, Cunha acumulou 14 bolas na rede.

Nascido em João Pessoa (PB), Matheus Cunha nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro – disputou competições de base pelo Coritiba até ser vendido para o Sion, da Suíça). Em seguida, se destacou pelo RB Leipzig e foi contratado na última temporada pelo Hertha Berlim.

Na seleção adulta, Cunha brigará por vaga no ataque com Rodrygo (Real Madrid), Neymar (PSG), Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool) e Richarlison (Everton). A seleção brasileira inicia sua preparação em 5 de outubro com treinos na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 9, enfrenta a Bolívia na Neo Química Arena, em São Paulo, e no dia 13 joga contra o Peru, em Lima.