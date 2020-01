Eliminatórias: Brasil encara Argentina em Itaquera e Uruguai no Maracanã

A seleção brasileira definiu, nesta sexta-feira 31, seu itinerário para os jogos em casa válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A equipe treinada por Tite vai a campo contra a Argentina em Itaquera e contra o Uruguai no Maracanã.

Serão nove jogos durante ao longo dos próximos dois anos, em nove estádios diferentes, e em todas as regiões do país. As partidas mais aguardadas serão no dia 8 de junho, contra o Uruguai, e 13 de outubro, contra a Argentina.

A seleção terá calendário cheio em 2020, pois terá de defender o título de campeã da Copa América, conquistado no ano passado. A competição, sediada por Argentina e Colômbia, começa em junho e o Brasil fará estreia contra a Venezuela, no dia 14, em Cali, cidade colombiana.

A tabela de jogos em casa

Brasil x Bolívia

Local: Arena Pernambuco

Data: 27/03/2020

Brasil x Venezuela

Local: Estádio Mané Garrincha

Data: 03/09/2020

Brasil x Argentina

Local: Arena Corinthians

Data: 13/10/2020

Brasil x Equador

Local: Arena Fonte Nova

Data: 12 ou 13/11/2020

Brasil x Peru

Local: Estádio Beira-Rio

Data: 30/03/2021

Brasil x Uruguai

Local: Estádio Maracanã

Data: 08/06/2021

Brasil x Colômbia

Local: Estádio Morumbi

Data: 02/09/2021

Brasil x Paraguai

Local: Arena da Amazônia

Data: 12/10/2021

Brasil x Chile

Local: Estádio Mineirão

Data: 11/11/2021