Eliminado no Paulista, São Paulo é campeão de público

Em um aspecto o São Paulo demonstrou força neste começo de 2017: ninguém teve uma média de público maior nos campeonatos estaduais. Com 33.246 pagantes de média no Campeonato Paulista, o clube foi o campeão no quesito torcida.

O clube que mais se aproximou do São Paulo foi o Palmeiras, também no Campeonato Paulista, com média de 28.244 torcedores. O terceiro colocado no ranking é o Corinthians, com 25.264 torcedores de média. E mesmo que encha os 47.605 lugares de sua arena da final, não ultrapassaria os rivais: ficaria com média de 27.746, ainda em terceiro lugar.

Afora os paulistas, o clube com melhor média também está eliminado: o Grêmio teve 15.143 torcedores por jogo no Campeonato Gaúcho deste ano.

Veja abaixo os clubes com melhores médias de público nos estaduais