Eles tentam repetir feito do Corinthians: os invictos na Europa

O Corinthians terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017 invicto. Foi o primeiro clube a alcançar tal feito no Brasil. Na Europa, com os campeonatos nacionais chegando ao término do primeiro turno, 13 clubes ainda estão invictos. Veja quais:

Com 20 times, o Campeonato Espanhol está na 14ª rodada, a cinco do fim. O Barcelona lidera o torneio com onze vitória e três empates, com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado Valencia.

Apesar da terceira colocação no Espanhol, a seis pontos do líder Barcelona, o Atlético segue invicto. São oito vitórias e seis empates até aqui.

O líder do Campeonato Inglês tem a incrível marca de 14 vitórias e um empate em 15 jogos. Lidera com oito pontos de vantagem para o maior rival, Manchester United. Faltam quatro rodadas para o término do turno.

São 12 vitórias e três empates a quatro rodadas do término do turno na Itália. A Inter lidera com um ponto de vantagem para o segundo colocado Napoli.

São 10 vitórias e três empates até aqui. Com 18 clubes jogando o Campeonato Português, faltam quatro rodadas para o término do turno. Lidera o torneio por ter melhor saldo de gols que o Sporting.

Também tem 10 vitórias e três empates em Portugal, mas fica na segunda colocação por ter um saldo de gols pior que o líder Porto. Tem três pontos de vantagem para o terceiro colocado Benfica.

Com 12 participantes, o Campeonato Escocês tem três turnos, ou seja, 33 jogos por clube. Até agora, em 15 partidas, o Celtic venceu onze e empatou quatro e tem sete pontos de vantagem para o Rangers, segundo colocado na tabela de classificação.

ANORTHOSIS (CHIPRE)

This victory was… #Anorthosisfc #AnoSal #Blueandwhite #backtothetop #greatsupport #importantwin 🔝🔵⚪🏟 A post shared by Anorthosis Famagusta (@anorthosisfc) on Dec 4, 2017 at 4:19am PST

O campeonato cipriota tem 14 clubes e já está no segundo turno. Em 14 jogos, o Anorthosis venceu oito e empatou seis, na segunda colocação, a dois pontos do líder e com quatro de vantagem para o terceiro colocado.

APOLLON LIMASSOL (CHIPRE)

Por conta de rodadas irregulares, o Apollon fez apenas onze jogos em 14 partidas do Campeonato Cipriota. Foram sete vitórias e quatro empates, que deixa o time na quinta colocação, a sete pontos do líder, que pode ser ultrapassado caso o clube vença esses três jogos que restam.

VIKTORIA PLZEN (REPÚBLICA CHECA)

São 16 equipes disputando. O Viktoria Plzen já terminou o turno invicto, e diferente do Corinthians, iniciou vencendo o returno. Em 16 jogos até aqui, são 15 vitórias e apenas um empate. O time tem 14 pontos de vantagem para o segundo colocado.

DÍNAMO DE ZAGREB (CROÁCIA)

Com apenas 10 clubes disputando, o Campeonato Croata tem formato diferente. Cada time joga o turno e returno com partidas de ida e volta contra cada rival, totalizando 18 jogos por turno. O Dínamo terminou o primeiro turno invicto, com 13 vitórias e cinco empates, com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado.

SUTJESKA (MONTENEGRO)

O torneio tem apenas 10 clubes, seguindo o mesmo modelo do Campeonato Croata, com cada time enfrentando os adversários quatro vezes, duas em casa e duas fora. Dos 17 jogos até agora no primeiro turno, são 14 vitórias e três empates, com 13 pontos de vantagem para o terceiro colocado. Resta apenas um jogo, fora de casa, contra o segundo colocado, para repetir o feito corintiano.

SKENDERBEU (ALBÂNIA)

Também tem 10 clubes e funciona como o croata e montenegrino, mas só teve 13 rodadas disputadas até aqui. O Skenderbeu venceu nove e empatou quatro, com oito pontos de vantagem para o segundo colocado.