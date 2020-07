Leeds contraria recomendações e celebra fim de fila no meio da torcida

O Leeds United, tradicional clube do norte da Inglaterra, celebrou nesta quarta-feira, 22, o fim de uma longa e dolorosa fila. O time dirigido pelo argentino Marcelo “Loco” Bielsa conquistou o título da segunda divisão inglesa e retornou à Premier League depois de 16 anos. O que se viu nos arredores do estádio Elland Road depois da goleada por 4 a 0 sobre o Charlton Atlhletic, em jogo com portões fechados, foi uma verdadeira loucura: contrariando as recomendações de sua própria diretoria, o elenco desfilou em um carro aberto diante de uma multidão de torcedores, em plena pandemia do coronavírus.

O acesso à primeira divisão já estava garantido, o que provocou enorme comoção na cidade. Tanto a prefeitura como o clube haviam recomendado que torcedores respeitassem as normas de isolamento e celebrassem em suas casas. O plano, porém, foi alterado já na entrada da madrugada. Em um controverso comunicado, o Leeds disse ter recebido autorização das autoridades para liberar a festa.

“O grupo de segurança acreditava que uma breve aparição dos jogadores com o troféu do campeonato ajudaria a sinalizar o fim dos procedimentos, incentivando os fãs a voltarem para casa com segurança”, justificou um porta-voz do clube. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido é o terceiro país com mais casos de morte por Covid-19 (mais de 45 000), atrás apenas de EUA (mais de 142 000) e Brasil (81 000). Nos últimos dias, o número de novos casos confirmados tem variado entre 500 e 1 000.

Leeds United on an open top bus outside the stadium.#lufc pic.twitter.com/piyij4cilf Continua após a publicidade — Graham Smyth (@GrahamSmyth) July 22, 2020

Cenas semelhantes, em que nem mesmo a pandemia do coronavírus foi capaz de conter a euforia dos torcedores, já haviam ocorrido em solo inglês e também no sul da Itália. No fim do mês passado, o Liverpool conquistou a Premier League pela primeira vez em 30 anos e milhares de torcedores se reuniram na porta do estádio de Anfield e em outros pontos turísticos da cidade, durante dois dias seguidos. O elenco também festejou, mas em uma hotel da cidade, com todos devidamente testados.

Uma semana antes, o Napoli superou a Juventus de Cristiano Ronaldo e conquistou a Copa Itália. O duelo, inflamado pela rivalidade social entre o sul e o norte do país, ocorreu em Roma, sem a presença de torcedores. Mas, depois do apito final, a farra em Nápoles levou às ruas milhares de tifosi, como nos bons tempos em que Diego Maradona era o grande astro do time. Um italiano membro da OMS chiou publicamente, mas foi acusado de “hipocrisia” pelo prefeito local, Luigi de Magistris, que tratou de minimizar a farra futebolística: “Venceu o contágio da felicidade”.

Continua após a publicidade

Bielsa Rhapsody: a paródia que embala a torcida do Leeds

Em Leeds, a grande estrela da festa foi Marcelo Bielsa. Coincidentemente, o treinador argentino de 65 anos, reconhecido como um dos mais sábios e competentes profissionais do esporte, também encerrou um jejum pessoal de 16 anos. Seu último título havia sido o ouro olímpico pela seleção argentina, em Atenas-2004.. Desde então, colecionou bons trabalhos, sempre com um toque bastante autoral, por equipes como a seleção chilena, o Athletic Bilbao e o Olympique de Marselha, mas chegou à consagração no Leeds, clube fundado há 100 anos e com três títulos ingleses (o último em 1992).